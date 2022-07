Proteste von Exil-Iranern in Brüssel gegen möglichen Auslieferungsdeal mit Belgien

Ein mögliches und von einem Gesetz untermaltes Auslieferungsabkommen zwischen Belgien und dem Iran erhitzt nicht nur die Gemüter im belgischen Bundesparlament, sondern auch bei den in Europa lebenden Exil-Iranern. Am Dienstagvormittag demonstrierten rund 350 Vertreter dieser Gemeinschaft in Brüssel gegen einen solchen Deal.