Tour de France: Gelbträger Wout van Aert gewinnt endlich seine Etappe

Wout van Aert (Jumbo Visma - Foto) hat die 4. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf der ersten Etappe der Tour im Heimatland Frankreich, die über 171,5 km von Dünkirchen nach Calais führte, zeigte Van Aert was er kann. Er ließ an einem Anstieg die Konkurrenz hinter sich und fuhr allen davon. Nach einem Solo über 10 km kam der Belgier alleine im Ziel an und holte sich nach drei zweiten Plätzen endlich den Etappensieg.