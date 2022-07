In Deutschland, dem wirtschaftlichen Motor der Europäischen Union, ist am Montag zum ersten Mal seit 1991 ein Handelsdefizit registriert worden, ein Außenhandelsdefizit. Das bedeutet, dass dort mehr importiert als exportiert wird. Und wenn es in Deutschland regnet, dann tröpfelt es in Belgien… Die Ursachen muss man nicht wirklich suchen: Russland Krieg in der Ukraine und die Noll-Corona-Lockdowns in China. Und gerade die Deutschen sind von Russland im Bereich Gas abhängig und von China als Lieferant von allem Möglichen.

Das hat schwere Folgen für Wirtschaft und Industrie, sagt auch Carsten Brzeski, Volkswirt bei ING-Deutschland, gegenüber VRT NWS. Droht Deutschland eine Rezession und wie würde sich das auf Belgien auswirken? Auf jeden Fall wird die EU folgen, so Brzeski: „Wir sehen es jetzt schon. Die Inflation ist hoch. Der Konsum steht unter Druck. Die Unternehmen spüren die steigenden Kosten, wodurch auch die Gewinne unter Druck stehen.“

Am Dienstagmorgen sagte der ING-Volkswirt in der Frühsendung „de ochtend“ („Der frühe Morgen“) im VRT-Sender Radio 1, dass die Gaspreise auch dadurch im Winter weiter steigen werden: „Vielleicht müssen wir dann auch von einem totalen Stopp der Gaslieferungen aus Russland an die EU sprechen. So schön der Sommer auch werden wird, wir haben wirtschaftlich einen schweren Winter vor uns.“