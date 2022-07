Kleiner Ort in Limburg: "Pieter Brueghel der Ältere stammt aus Grote Brogel"

„Es ist phantastisch, was hier jetzt klar geworden ist“, sagte Ignace Schops vom Verband Regional-Landschaft Kempen und Maasland: „Sein Geburtsort liegt in einer Landschaft, die weitgehend noch so ist, wie zu seiner Zeit. Und es ist schön hier. Wir werden das in den nächsten Jahren gemeinsam mit Natuurpunt (eine flämische Naturschutzagentur) und mit der Stadt Peer wieder herrichten.“

Das Anwesen „het Ooievaarsnest“ liegt in der Nähe des Tals des Flüsschens Abeek und dies ist nach Ansicht von Roeland Heylen, dem heutigen Besitzer des Hofes, „das schönste Tal in der Umgebung.“ Auch er wird sich an der Restaurierung des Bauernhofes beteiligen: „Die Außenmauern des Hofes sind noch weitgehend intakt und die Gewölbe befinden sich noch in gutem Zustand. Wir werden hier Versammlungsräume und ein Kongresszentrum unterbringen.“

Von diesem Treffpunkt aus könne man die gesamte Gegend erkunden und erwandern, hieß es weiter dazu. Im Zeitraum 2026-2027 wird es 500 Jahre her sein, dass Pieter Brueghel der Ältere zur Welt kam. Das soll in Peer groß gefeiert werden.