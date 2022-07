König Philippe besucht die "Instroom Academy" des Antwerpener Sternekochs Seppe Nobels

Seppe Nobels bringt den Flüchtlingen, die in seiner „Instroom Academy“ arbeiten, bei, wie sie Gerichte aus ihren Heimatländern mit Zutaten, die man hier in Flandern findet, zubereiten kann. In dieser Einrichtung, sprich sowohl in der Küche, als auch im Restaurant, sind alle Mitarbeiter Auszubildende.

Das bedeutet, dass all diese Asylsucher hier quasi in einer Art Lehre sind. Zusätzlich zu ihrer Gastronomieausbildung in der Küche oder als Kellner, lernen diese Einwanderer hier auch Niederländisch und ihnen wird geholfen, eventuelle Traumas zu verarbeiten, denn die „Instroom Academy“ wird auch von Psychologen unterstützt.

König Philippe zeigte sich von dieser Initiative von Sternekoch Nobels, die nach sehr konkreten Maßstäben vorgeht, begeistert und unterhielt sich sowohl mit den Auszubildenden, als auch mit dem in Flandern (und darüber hinaus) sehr geschätzten Koch.