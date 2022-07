Sciensano: 168 Fälle von Affenpocken in Belgien registriert

Von den 168 bekannten Fällen von Affenpocken werden 92 aus Flandern, 64 aus Brüssel und 13 aus der Wallonie gemeldet. Alle Fälle betreffen Männer im Alter zwischen 20 und 62 Jahren.

Bisher kam dieses Virus lediglich in dichtbewaldeten Regionen in Zentral- und Westafrika vor mit nur sporadischen Meldungen aus anderen Ländern, die zumeist auf Reisen in die betroffenen Gebiete in Verbindung zu bringen waren.

Doch seit Mai verbreitet sich das Virus auch in Europa und darüber hinaus, wobei die Ansteckungen in erster Linie bei Männern, die wechselnde sexuelle Kontakte haben, vorkomme - mit Ausnahmen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO verbreiten sich die Affenpocken in Europa derzeit schneller und man sollte in Europa „dringend in Aktion treten“.