Wieder ein Haus im Antwerpener Ortsteil Borgerhout Ziel von Schüssen

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr war ein Haus in der Zegepraalstraat in Borgerhout Ziel von Schüssen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Bei dem betroffenen Haus handelt es sich um die Wohnung eines Kickboxers, der in Drogengeschäfte verwickelt ist. Aus diesem Grunde hatte die Antwerpener Polizei dort eine mobile Überwachungskamera installiert.

Innerhalb von nur einem Monat ist es alleine in Burgerhout zu 5 solcher Vorfälle gekommen - zuletzt nicht weit vom aktuellen Tatort entfernt Sonntagnacht. In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Schüsse auf ein Haus in der Frans Beirenslaan in Borsbeek abgegeben worden (Video unten).

Mutmaßlich sind wohl alle Fälle auf einen in Antwerpen seit geraumer Zeit wütenden Krieg zwischen verschiedenen Drogenbanden zurückzuführen, den die Antwerpener Polizei nur schwerlich in den Griff bekommt.