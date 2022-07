Wimbledon: David Goffin scheidet in einem 5 Satz-Thriller gegen Cameron Norrie aus

Der belgische Tennisprofi David Goffin (Foto) hat es nicht geschafft, zum ersten Mal in seiner Karriere ins Halbfinale eines Grand Slam-Turniers vorzustoßen. Gegen den Briten Cameron Norrie verlor Goffin in Wimbledon sein Viertelfinale in 5 Sätzen 6:3, 5:7, 6:2, 3:6 und 5:7.