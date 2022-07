Belgien koordiniert internationale Razzia gegen Schleuserkriminelle: 39 Verdächtige festgenommen

In einer groß angelegten internationalen Aktion gegen die Schleusung von Menschen nach Großbritannien sind am Mittwoch 39 Verdächtige, davon 18 in Deutschland, festgenommen worden. Die belgische und insbesondere die westflämische Polizei konnten dazu beitragen, die kriminelle Organisation aufzuspüren. Seit einigen Jahren versuchen Menschenschmuggler Migranten auf Schlauchbooten von der belgischen und französischen Küste in das Vereinigte Königreich zu bringen.