Erste Impfstoffdosen gegen Affenpocken in Belgien eingetroffen

"Dank der schnellen Reaktion der EU-Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) sind die ersten Lieferungen von 3.040 Impfstoffen gegen Affenpocken in Belgien eingetroffen, um die Bürger in Belgien zu schützen und auf diesen Ausbruch zu reagieren", sagte die EU-Kommissarin.

Stella Kyriakides äußerte sich besorgt über die steigende Zahl von Infektionsfällen: Fast 6.000 Infektionen (5.949) mit dem Affenpockenvirus wurden in 33 europäischen Ländern festgestellt, so die neuesten Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). In Belgien wurden laut des belgischen Gesundheitsamtes Sciensano 168 bestätigte Ansteckungen gezählt.

"Mit HERA haben wir Impfstoffe für alle Mitgliedstaaten gekauft, die Bedarf angemeldet haben. Innerhalb von zwei Wochen haben wir etwa 110.000 Dosen finanziert und mit den Lieferungen in die am stärksten betroffenen Länder, darunter Spanien, Deutschland, Portugal und Belgien, begonnen. Weitere Lieferungen werden in den kommenden Wochen erfolgen", sagte Stella Kyriakides (unten rechts).