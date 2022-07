Impfung gegen Affenpocken nach Risikokontakt und Absprache mit dem Hausarzt möglich

Seit Anfang Mai 2022 wurden in Belgien und im Ausland Fälle von Affenpocken gemeldet, die nicht mit einer Reise nach West- oder Zentralafrika, dem Gebiet, in dem das Virus am häufigsten zirkuliert, in Verbindung stehen.

Vor zwei Tagen meldete das belgische Gesundheitsamt Sciensano 168 bestätigte Fälle in Belgien (davon 92 in Flandern). Alle Patienten sind Männer zwischen 20 und 62 Jahren.