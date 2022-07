Preise auf dem Immobilienmarkt in Belgien kühlen ab nach Jahren mit steigenden Preisen

Der Verband der belgischen Notare hat neue Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres veröffentlicht. Die Zahl der in Belgien verkauften Häuser und Wohnungen lag im Jahresdurchschnitt um 1,8 Prozent unter dem Vorjahreswert: 1,5 Prozent in Flandern, 2,5 Prozent in Wallonien und 0,3 Prozent in Brüssel.

Je nach Provinz ist die Anzahl der Wohnungs- und Häuserverkäufe unterschiedlich: Antwerpen verzeichnete einen Rückgang von 0,8 Prozent, während in Westflandern ein Rückgang von 4,2 Prozent zu verzeichnen war. Ostflandern ist die einzige flämische Provinz, in der die Transaktionen noch steigen, nämlich um fast 2 Prozent.

Unten: Rückgang/Anstieg der Anzahl Wohnungs- und Häuserverkäufe je Provinz