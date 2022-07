Zustrom von Asylbewerbern: Notunterkünfte bei Armee und "Dublin-Zentrum" in Zaventem

1. Kurzfristig werden 750 Aufnahmeplätze in Armeehangars zur Verfügung stehen. Diese sollen später durch Plätze in Containerdörfern ersetzt werden, die sich ebenfalls auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums befinden. Mit dem Bau dieser Containerdörfer soll sofort begonnen werden, obwohl noch nicht feststeht, wo sie eingerichtet werden.



2. Menschen, die bereits ein Asylverfahren in einem anderen EU-Mitgliedstaat angestrengt haben, werden in einem sogenannten Dublin-Zentrum in Zaventem (Kapazität für 220 Personen) untergebracht, um von dort aus die Rückkehr in das ursprüngliche EU-Land zu beschleunigen.

Das Dublin-Zentrum wird in dem derzeitigen Aufnahmezentrum eingerichtet. Asylantragsteller, die derzeit in Zaventem untergebracht sind, werden in ein seit langem geplantes Zentrum in Machelen untergebracht.