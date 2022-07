Attentat auf Shinzo Abe: Premier Alexander De Croo reagiert "zutiefst schockiert".

Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe, auf den am späten Freitagvormittag (Ortszeit) in Nara im Wahlkampf geschossen wurde, starb kurz darauf an seinen Verletztungen, wie der japanische staatliche Fernsehsender NHK berichtete.

Der 67-jährige ehemalige japanische Regierungschef hatte eine Rede für die regierende liberaldemokratische Partei LDP im Vorfeld der Senatswahlen am Sonntag gehalten, als Schüsse fielen. Er wurde am Hals getroffen und brach zusammen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.