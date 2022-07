Belgien eröffnet am 11. Juli wieder die  Botschaft in Kiew: "Wichtiges Signal, dass wir an der Seite der Ukraine stehen"

Botschafter Peter Van De Velde wird die Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt am kommenden Montag wieder eröffnen. In einem Land, das von Russland in einen Krieg hineingezogen wurde, ist das keine selbstverständliche Aufgabe. Nach Angaben von Premierminister Alexander De Croo, der zurzeit auch die Amtsgeschäfte von Außenministerin Sophie Wilmès übernimmt, ging der Wiedereröffnung eine Sicherheitsanalyse durch das Außen- und Verteidigungsministerium voraus. Daraufhin wurden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Botschaftsangehörigen vor Ort zu gewährleisten.

"Wir müssen die Situation vor Ort abwarten", erklärte der Botschafter nach einem Treffen mit dem Premierminister in Brüssel: “Es ist natürlich eine große Herausforderung, aber im Moment ist alles getan worden, um den richtigen Rahmen und Kontext zu schaffen, damit wir ernsthaft arbeiten können.