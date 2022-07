Neue Impfkampagne gegen Corona-Virus beginnt in Flandern am 12. September

Die Impfkampagne zum Herbstbeginn, die auf der interministeriellen Konferenz beschlossen wurde, richtet sich insbesondere auf die am stärksten gefährdeten Personen ab: über 65-Jährige, Personen mit Immunschwäche, Bewohner von Seniorenwohn- und Pflegeheimen sowie die Beschäftigten in der Pflege. Ihnen wird stark empfohlen, sich die Auffrischungsimpfung spritzen zu lassen. Die Kampagne beginnt ab dem 12. September in Flandern und soll über acht Wochen laufen. Ende September ist eine zusätzliche Impfdosis vorgesehen.



Die flämische Regierung hat beschlossen, allen Bürgern ab 18 Jahren eine Einladung zu dieser Auffrischungsdosis zu senden.

Gesundheitsministerin Crevits schaltet erneut die rund 80 Impfzentren in Flandern ein: "Ich hoffe, dass dies das letzte Mal ist, dass wir die Impfzentren bitten müssen, sich vorzubereiten, aber es ist der einzig Weg, um sehr viele Menschen sehr schnell zu impfen."

"Ich hoffe, dass wir langfristig ein System wie das der Grippeimpfung entwickeln, bei dem sich die Leute entweder von ihrem Hausarzt oder an ihrem Arbeitsplatz impfen lassen", fügte die Gesundheitsministerin noch hinzu.