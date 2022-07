Po-Reklame … oder wie Sint-Niklaas in einem Atemzug mit Kim Kardashian genannt wird

Reality-Star Kim Kardashian weilt zurzeit auf der Modewoche in Paris und wurde nach einem Besuch bei Balenciaga in einem schwarzen Bodysuit mit Tourneedaten auf dem Po gesichtet, darunter Sint-Niklaas am 22. November 2022! In der ostflämischen Provinz weiß man allerdings von Tuten noch Blasen. Alles nur Reklame auf Kim Kardashians Hinteransicht, aber in Sint-Niklaas freut man sich Gesprächsthema zu sein.