Zwei Männer nach Schüssen mit einer Kriegswaffe auf Restaurant in Borgerhout verhaftet 

In Antwerpen sind zwei Männer verhaftet worden, nachdem sie mit einer Kriegswaffe auf ein Restaurant an der Stenenbrug geschossen hatten. Unmittelbar nach den Schüssen konnte die Polizei einen 19-jährigen Mann aus Sint-Niklaas und einen 25-jährigen Niederländer festnehmen. Auch die Waffe selbst wurde gefunden.

Gegen 20 Uhr am Donnerstag wurden auch Schüsse und ein Sprengsatz auf eine Autowaschanlage in der Sint-Rochusstraat in Deurne (Foto oben) abgefeuert. Der Zusammenhang zwischen den beiden Schießereien einerseits und mit dem Drogenhandel in Antwerpen wird noch untersucht.

In Borgerhout (Foto unten) wurden in den letzten Tagen mehrere Häuser beschossen, insbesondere in der Zegepraalstraat. Auch in Borsbeek wurde auf ein Haus geschossen. Die Staatsanwaltschaft untersucht in allen Fällen, ob diese Schießereien mit dem Drogenhandel in der Hafenmetropole in Verbindung stehen.