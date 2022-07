Wahrheit oder Märchen: Liegen zwei deutsche Soldaten auf dem Seegrund in Keerbergen begraben?

Aber die beiden Soldaten liegen schon lange nicht mehr in Keerbergen begraben und sicher nicht auf dem Grund des Sees. Aus den Archiven des deutschen Soldatenfriedhofs in Lommel geht hervor, dass in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Anzahl deutscher Soldaten, die in Belgien gefallen waren, exhumiert und nach Lommel gebracht wurden. In Lommel sind fast 40.000 Soldaten begraben, wie der Archivleiter Guy Cardeynaels weiß: “Mit einer Fläche von 11 Hektar ist Lommel der größte Soldatenfriedhof in Westeuropa. "