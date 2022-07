Warteliste für Sozialwohnungen in Flandern auf über 180.000 Anwärter gestiegen

Zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 ist die Warteliste für eine Sozialwohnung in Flandern von 169.000 Anwärtern auf 182.000 Anwärter (+8 Prozent) gestiegen. Der Anstieg hält schon seit mehreren Jahren an, ist aber insgesamt rückläufig: 2016 war die Zahl der wartenden Personen um 18 Prozent gestiegen. Im Jahr 2018 waren es noch 14 Prozent, im Jahr 2020 10 Prozent und im Jahr 2021 nur noch 8 Prozent.

"Diese Zahlen entsprechen unseren Erwartungen", sagte Wohnungsbauminister Matthias Diependaele (Foto unten). Seiner Meinung nach geben die Zahlen auch deshalb ein verzerrtes Bild, weil 2021 - genau wie das Jahr davor - kein "Update-Jahr" war.

"Alle zwei Jahre wird die Warteliste auf den neuesten Stand gebracht, indem alle Personen kontaktiert werden, um zu prüfen, ob sie noch für eine Sozialwohnung in Frage kommen. Wegen Corona ist das letzte Update 2019 gemacht worden. In der Zwischenzeit wird in diesem Jahr eine weitere Aktualisierung vorgenommen, so dass wir im nächsten Jahr ein realistischeres Bild der Warteliste haben werden.”