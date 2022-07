Wegen Personalmangels setzt UZ Brussel Behandlungen auf Kinderkrebsstation aus

Der Mangel an Fachpersonal ist schon seit Langem ein Problem im Gesundheitswesen. Hinzu kommen andere Umstände wie Personalwechsel, Krankheit und Urlaubszeit an dem Brüsseler Universitätskrankenhaus.



Patienten, die nicht im UZ Brussel behandelt werden können, werden in andere Krankenhäuser in Brüssel sowie in Krankenhäuser in Gent (Ostflandern) und Leuven (Flämisch-Brabant) gebracht. Die Eltern der betroffenen Kinder sind in den letzten Wochen über die Situation informiert worden.

Es ist noch unklar, wann das UZ Brussel wieder Patienten auf seiner Kinderkrebsstation aufnehmen kann und wann die verlegten Patienten zurückkehren können.