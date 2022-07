Bart Swings holt die erste belgische Goldmedaille bei den Weltspielen in den USA

In Birmingham/Alabama in den USA finden derzeit die Weltspiele statt. Das sind die Spiele für nicht olympische Disziplinen. Hier hat der belgische Eisschnellläufer im Massenstart der Skeeler die erste Goldmedaille für Belgien gewonnen. Swings, der amtierende olympische Meister im Eisschnelllauf, nimmt hier am Speedskating teil.