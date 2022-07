Brüssel benennt eine Straße nach Hélène Dutrieu, die erste Pilotin der Welt

Zwei Weltkriege

1910 erzielte Dutrieu ihr Flugbrevet und war die erste Pilotin in Belgien und die zweite weltweit (eine Französin gilt als Pionierin, obschon sie nur einige hundert Meter weit geflogen war, was wiederum am französischen Chauvinismus lag…). Dies zu einer Zeit, in der es gerade einmal ein gutes Dutzend Piloten in Belgien gab, wenn überhaupt.

Im Ersten Weltkrieg aber stellte sie sich in den Dienst der französischen Luftwaffe und absolvierte Aufklärungsflüge. Nach dem großen Krieg arbeitete sie in den USA für die Automobilwerbung, um später in Europa erfolgreich amerikanische Autos zu verkaufen. Im Zweiten Weltkrieg leitete sie ein Feldlazarett und holte selbst verletzte Soldaten an der Front ab. Zeitweise arbeitete sie für den Widerstand gegen die Deutschen und flog mehrmals vom Festland nach London und zurück. 1961 starb Hélène Dutrieu im Alter von 84 Jahren in Paris.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)