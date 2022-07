Der Tierpark Plankendael begrüßt Orang-Utans aus Stuttgart

Zunächst werden sich die Neuankömmlinge noch nicht treffen, denn sie sollen zuerst ihre neue Umgebung in Ruhe erkunden. Das bedeutet auch, dass das junge Männchen aus Bratislava das schon in Plankendael lebende Weibchen noch nicht treffen kann. Ziel ist aber, dass die Orang-Utans in naher Zukunft alle zusammenleben und dies in einem Gehege, in dem auch andere Affen- und Tierarten leben, z.B. Gibbons und Otter.