Flandern investiert 1,7 Mio. € in ein neues IT-System zur besseren Kontrolle der Kleinkindbetreuung

Die flämische Landesregierung macht 1,7 Mio. € frei für die Einführung eines neuen IT-Systems zur besseren Kontrolle der Kleinkindbetreuung frei. Dies ist eine Folge von Dramen, die sich in z.B. in privat geführten Kindertagesstätten abgespielt hatten. Im Februar war z.B. ein Baby durch Misshandlung in der Kinderkrippe t'Sloebehuisje (Video unten) ums Leben gekommen. Über die Betreiber der Krippe hatte es mehrmals Beschwerden gegeben, doch diese kamen bei den zuständigen Stellen nicht an.