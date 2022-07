Titelverteidigung: Elise Mertens steht in Wimbledon wieder im Doppelfinale

Nach 1 Stunde und 44 Sekunden hatten es Mertens und Shuai geschafft und mit dem Sieg über das US-Duo Collins und Krawczyk das Doppelfinale in Wimbledon erreicht. Mertens, in der Weltrangliste die N°1 im Doppel und ihre chinesische Partnerin Shuai, in dieser Weltrangliste die N°4, zeigten sich in London von ihrer besten Seite, auch wenn sie einen Satz abgeben mussten.

Im Finale wartet das tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, die ihr Halbfinale gegen die Ukrainerin Lyudmyla Kitsjenok und die Lettin Jelena Ostapenko in zwei Sätzen 6:2 und 6:2 gewannen.

Mertens (26) hatte das Doppelfinale von Wimbledon im vorigen Jahr mit ihrer damaligen Partnerin Hsieh Su-wei aus Taiwan gewonnen. Doch zuvor gewann die flämische Limburgerin bereits zwei andere Grand Slam-Turniere im Doppel, nämlich die US Open 2019 und die Australian Open 2021 jeweils mit der Weißrussin Aryna Sabalenka an ihrer Seite.

Im Einzel in Wimbledon kam Elise Mertens dieses Jahr nicht weiter als bis zum Achtelfinale, wo sie gegen die Tunesierin Ons Jabeur ausgeschieden ist, die jetzt im Finale steht. Am vergangenen Donnerstag hatte sich Mertens übrigens von ihrem Trainer Simon Goffin getrennt. Bisher hat sich dies noch nicht negativ auf ihre Leistung ausgewirkt.