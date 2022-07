Tour de France: Wout van Aert ist in Lausanne schneller als Matthews und Pogacar

Diese Etappe sollte eine Etappe der Ausreißer werden, doch letztendlich endete sie im Sprint der derzeit besten Radprofis. Lange hatten Fred Wright, Mattia Cattaneo und der Belgier Frederik Frison geführt, doch sie kamen zu keiner Zeit so weit weg vom Peloton, dass ein Sieg für einen der drei hätte möglich werden können. Der Brite Wright hielt noch am längsten durch, denn er wurde erst auf dem letzten 5 km eingeholt.

Das bedeutete, dass es zu einem Sprint kommen würde und hier galt Wout van Aert einmal mehr als Favorit. Auf den letzten 100 m überholte er noch Matthews und kam als erster über die Ziellinie. Hinter Matthews kam Pogacar als Dritter ins Ziel und behielt damit Gelb. Und er holte sich wieder 4 Bonussekunden, die später in der Abrechnung für den Gesamtsieg wichtig sein könnten.

Van Aert aber holte sich wieder einige Punkte für das grüne Trikot und sein Vorsprung hier beläuft sich auf 115 Punkte vor Fabio Jakobsen. Wout van Aert holte sich in Lausanne seinen zweiten Etappensieg in dieser Tour und den insgesamt 8. Etappensieg in seiner Tour-Laufbahn. Im Klassement belegt er jetzt Platz 52…