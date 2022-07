Um einer "Wasserbombe" entgegenzuwirken muss Flandern dem Wasser an den Wasserläufen mehr Raum geben

Mehr natürliche Überflutungsgebiete und Auen

Flandern müsse mehr auf natürliche Überflutungsgebiete und Auen setzen, so Marijke Huysmans, Professorin für Grundwasser und Wasserkunde an der Freien Universität Brüssel (VUB): „Statt mit Auffang- oder Pufferbecken sollte man ganze Täler dazu nutzen, um Wasser aufzunehmen.“ Flüsse, Bäche und andere Wasserläufe müssten mehr frei meandern, so die Professorin: „Ab und zu müssen sie auch über die Ufer treten können.

An der Dijle in der Gegend der Universitätsstadt Löwen in Flämisch-Brabant ist das der Fall. Hier sorgt eine natürliche Überflutungsbewirtschaftung dafür, dass die Stadt bei Starkregen nicht mit kritischen Überschwemmungen zu kämpfen hat. Doch der Bericht für die flämische Landesregierung fordert auch, dass Wasser besser festgehalten werden kann bzw. dass Wasser in den Boden, sprich ins Grundwasser absickern kann. In Städten und Dörfern sollte versiegelter Boden enthärtet und durchlässiger werden, z.B. durch mehr Grünflächen.

Mehr als nur Pilotprojekte

Man sollte solche Prinzipien überall in Flandern anwenden, so Professorin Huysmans weiter gegenüber VRT NWS: „Es reicht nicht, wenn hier und da ein Paar Beispiele oder Pilotprojekte umgesetzt werden. Um zu sehen, was wirklich nötig ist, schlagen wir vor, von jedem Flussbecken eine Analyse zu erstellen. Wie groß ist die Gefahr einer Überschwemmung? Wie groß ist das Risiko auf Wasserknappheit? Was bedeutet das? Wieviel Wasser müssen wir zusätzlich im Tal aufhalten und wie viel Wasser müssen wir zusätzlich an den Oberläufen festhalten?

Der Wasserbericht an die Landesregierung ruft dazu auf, einen Wasserkommissar anzustellen, der den 10 Punkte-Plan des Berichts umsetzt und dazu müssen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Zeit drängt, so die Experten: Durch den Klimawandel wird es zu häufigerem Starkregen ebenso kommen, wie zu Trockenheit - auch in Flandern: „Tun wir das nicht, dann gehen wir ein nicht mehr zu akzeptierendes Risiko ein, mit großem menschlichem und materiellem Schaden…“