Westmalle geht gegen Randale vor: Freitags- und Samstagsabends kein Alkohol mehr auf offener Straße

Westmalle, ein Ortsteil der 16.000 Seelengemeinde Malle nördlich von Antwerpen, mag ein ruhiges Örtchen sein, doch am Wochenende kann es hier schonmal rund gehen und dem will die Kommunalverwaltung jetzt ein Ende bereiten.

Erst zuletzt hat es im Umfeld einer Straße, auf der sich ein Café und eine Diskothek befinden, eine Massenschlägerei gegeben und die Betreiber dieser beiden Lokale haben die Nase voll davon, dass sich Jugendliche bevor sie zu ihnen kommen, mit billigem Alkohol betrinken. Danach gehen sie in die Kneipe und in die Disko, machen Randale und konsumieren nichts.

Eine Snackbar gegenüber zog nach wiederholten Krawallen die Konsequenz und öffnet nicht mehr am Freitag- und am Samstagabend. In den letzten Wochen sei es zu dutzenden Vorfällen gekommen und jetzt zieht die Gemeinde die Reißleine. Wer in Zukunft noch an diesen Abenden in der Woche mit Alkohol erwischt wird, der bekommt ein saftiges Bußgeld von 375 €.