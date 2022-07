5G in Brüssel: Die Regionalregierung arbeitet an der Anhebung der Strahlennorm

Im August und September wird eine öffentliche Untersuchung diesbezüglich durchgeführt und danach soll auch der belgische Staatsrat ein Gutachten abgeben. Bis zum Jahresende soll die Brüsseler Regionalregierung dem entsprechenden Gesetzesentwurf zustimmen, damit er danach im Brüsseler Regionalparlament besprochen werden kann.

Die eingeschränkte Anhebung der Emissionsnorm für nicht-ionisierende Strahlung trägt Rechnung mit allen Vorsorgeprinzipien und mit dem Schutz der Gesundheit aller Brüsseler, sagte Umweltminister Maron bereits im Vorfeld dieses Vorgangs.

Die Operatoren müssen sich an Verpflichtungen „zu allen Folgen für die Umwelt auf Ebene von Energie und Abfall in Zusammenhang mit 5G und mit der Einschränkung des Wachstums der Digitalisierung halten“, hieß es weiter dazu.

Die heutige Strahlennorm der elektrischen Feldstärke von 6V/m (Volt per Meter) wird auf 14,57V/m im Außenbereich und auf 9,19V/m für Innenräume angehoben, was Radio- und TV-Antennen mit einbeziehe. Die Norm bleibt die strengste Emissionsnorm des Landes und liege weit unter den Empfehlungen der ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) oder der WHO, so Maron.