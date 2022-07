Der flämische Feiertag wird in Brüssel an zwei Tagen gefeiert

Der offizielle regionale Feiertag des belgischen Bundeslandes Flandern ist der 11. Juli. An diesem Tag wird der „Schlacht der Goldenen Sporen“ in Kortrijk am 11. Juli 1302 gedacht. Die in Brüssel lebenden Flamen feiern bereits ab diesem Sonntag ihr Fest und dieses läuft unter dem Motto „Flandern feiert, Brüssel tanzt“.