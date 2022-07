Die Radarfallen in Flandern blitzen jetzt immer und überall ab 129 km/h

Eigentlich gilt auf Belgiens Autobahnen eine Richtgeschwindigkeit von 120 km/h, doch es wird eher bei höherem Tempo geblitzt. Flandern legt jetzt fest, dass hier permanent und überall ab 129 km/h geblitzt wird. Inzwischen haben die flämischen Verkehrsbehörden ausreichend Personal, um alle Bußgelder aus den mobilen Radarfallen der Polizei und aus den festen Kameras zu bearbeiten und um die Bußgelder selber auch einzuziehen.

Flandern arbeitet hier eng mit dem belgischen Justizministerium zusammen. Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) hatte unlängst erst angekündigt, dass Raser härter verfolgt werden müssen, um die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen und um die Zahl der Verkehrstoten weiter nach unten zu bekommen.

Daraufhin erfolgte im Oktober 2021 ein Politprojekt auf 7 Autobahnen und dieses erwies sich relativ schnell als erfolgreich. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sank dort in kürzester Zeit von 130 km/h auf 120 km/h.

Flandern schaute genau hin

Und dies haben sich die Verkehrsbehörden in Flandern sehr genau angeschaut: Ab sofort funktionieren die Kameras zur Tempoüberwachung auf den flämischen Autobahnen immer und überall und sie blitzen ab 129 km/h. Die Autofahrer haben einen Puffer von 9 km/h und eine weitere Toleranzgrenze wird nicht mehr gewährt.

Nebenbei bemerkt: Diese Vorgehensweise gilt ab Ende August in ganz Belgien… Das bedeutet, dass alle weiteren Toleranzmöglichkeiten auf Autobahnen abgeschafft werden, z.B. dort, wo erst ab 141 km/h oder 147 km/h geblitzt wurde.

Margen gibt es in Belgien aufgrund von technischen Toleranzgrenzen nur noch vereinzelt. In Zonen, in denen nur 100 km/h Richtgeschwindigkeit gilt, werden noch 6 km/h gewährt und in der Region Brüssel-Hauptstadt wird in Tempo 30-Zonen erst ab 47 km/h geblitzt.