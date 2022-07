Kleines aber feines Festival - Cactus in Brügge: Antwerpener Urban Music-Star Coely räumt ab

An diesem Wochenende findet in Minnewaterpark in Brügge das Cactus-Musikfestival statt. Coely aus Antwerpen (Anfang unseres Videos) räumte als einer der Headliner gleich am Samstag ab. Leider sagten Robert Plant und Allison Kraus kurzfristig ab, doch Coely und Silvie Kreusch, eine weitere Powerfrau aus Flandern, machten dies vergessen.