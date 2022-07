Seesegnung in Blankenberge: Junge Tänzerin von Leuchtrakete getroffen und leicht verletzt

Am Stand von Blankenberge an der Nordseeküste ist am Sonntag eine 16 Jahre alte Tänzerin von einer Leuchtrakete getroffen (Video) und dabei leicht verletzt worden. Die Tänzerin sollte mit ihrer Gruppe im Rahmen der Eucharistiefeier bei der Seesegnung auftreten, als der Startschuss danebenging.