Strand von Ostende - Räumung, nach dem Tourist eine "Granate" entdeckte beendet: Gegenstand ungefährlich 

Am Strand von Ostende ist am Sonntagmittag eine "Granate" entdeckt worden. Dies meldete der regionale Sender Focus WTV. Die Meldung wurde VRT NWS gegenüber von der Polizei bestätigt. Der Kampfmittelräumdienst der belgischen Armee, DOVO, rückte an, doch der gefundene Gegenstand entpuppte sich als ungefährlich..