Besonderer Tourist in Brüssel am Sonntagabend: Mick Jagger - Ron Wood grüßt wartende Fans

Mick Jagger posierte zum Beispiel am Sonntagabend vor dem Jacques Brel-Denkmal am Oud Korenhuis (Foto) und er trank einen Cocktail bei „La Pharmacie Anglaise“ am Koudenberg im Museumsviertel von Brüssel. Zudem besuchte er einige der Comic-Fresken in der Hauptstadt und er wurde am Sint-Katelijneplein gesehen.

Offenbar wurden der 78-Jährige und seine Begleiter in Ruhe gelassen oder gar nicht erst wirklich bemerkt. Ron Wood hingegen grüßte am Montagnachmittag vor dem Hotel, in dem die Stones verweilen, wartende Fans und zufällig vorbeikommende Touristen (Video unten).

Das Konzert am Montagabend ist übrigens noch nicht ausverkauft, was wohl auch den extrem hohen Ticketpreisen, die zwischen 99 und 500 € liegen, geschuldet ist.

Es ist nicht wirklich selten, dass die Stars sich dort erwischen lassen, wo sie gerade auftreten. Vor einem Monat wurde Nick Cave in Berchem bei Antwerpen in einer Frittenbude gesehen und in der vergangenen Woche unterhielt sich Chad Smith, der Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers in Brüssel mit Fans auf der Straße.