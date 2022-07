Datenleck: Bericht zu bedenklichen Praktiken beim Online-Fahrdienst Uber - Auch in Belgien

So soll das US-Unternehmen zwischen 2013 und 2017 versucht haben, EU-Gesetzgebungsverfahren zu beeinflussen. Uber plante bereits damals, am europäischen Markt aktiv zu werden. Doch der US-Fahrdienstleister stieß von Anfang an auf vehementen Widerstand der Taxifahrer und deren Verbände und Gewerkschaften.

Aus rund 124.000 Dokumenten, die über ein Datenleck erreichbar waren - die inzwischen sogenannten „Uber Files“, haben die Journalisten herausfiltern können, dass Uber z.B. auf den heutigen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron - damals noch Wirtschaftsminister und auf die damalige EU-Wettbewerbskommissarin Nelie Kroes Einfluss habe nehmen wollen. Zumindest Kroes soll sich positiv über Uber geäußert haben.

Die Daten wurden zuerst der britischen Zeitung The Guardian zugespielt, die sie an 42 weitere internationale Medien und Redaktionen weitergab. Lobbyarbeit leistete Uber aber offensichtlich nicht nur bei europäischen Spitzenpolitikern, sondern auch bei Journalisten oder bei Wissenschaftlern.

Auch Belgien war direkt von den fragwürdigen Praktiken von Uber betroffen. Das amerikanische Unternehmen setzte Privatdetektive auf die Konkurrenz an (die Brüsseler Taxiunternehmen Taxis Bleus und Taxis Verts) und es versuchte Ermittlungen der belgischen Justiz gegen sich zu behindern, so das journalistische Konsortium.

Uber kam 2014 nach Belgien und stieß quasi sofort auf Probleme mit den Behörden, der Justiz und den Taxifahrern. Inzwischen sind die Taxiregelungen in Flandern und in der Brüsseler Hauptstadt-Region angepasst worden, damit Dienstleister, wie Uber, neben den klassischen Taxis statutär und gesetzlich am Markt aktiv sein können.