Die Piloten von Ryanair kündigen erneuten Streik für den 23. und den 24. Juni an

Zudem klagen die Gewerkschaften an, dass Ryanair nach wie vor über keine Personalabteilung verfüge, die eine Ahnung von der sozialen Gesetzgebung in Belgien habe.

Dies ist der zweite Pilotenstreik bei Ryanair in nur wenigen Wochen. Ende Juni streikten die Piloten und das Bordpersonal bereits ein Wochenende lang aus den gleichen Gründen, mussten sich aber deshalb von Ryanair-CEO Michael O’Leary regelrecht verhöhnen lassen.

Der aktuelle Sozialkonflikt beim irischen Billigflieger in Belgien läuft seit April und auch seinerzeit wurde bereits gestreikt (Video unten). Ryanair unterhält in Belgien zwei Standorte und zwar am belgischen Nationalflughafen Brussels Airport in Zaventem und am Charterflughafen in Charleroi (Prov. Hennegau).