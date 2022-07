Flanderns Ministerpräsident Jambon besteht in seiner Ansprache zum 11. Juli auf Selbstbestimmung

„Es ist Zeit, dass Flandern seine Flügel ausbreitet“, so Flanderns Ministerpräsident am Groeningekouter in Kortrijk. Jam Jambon ist der Ansicht, dass die Flamen etwas weniger bescheiden daherkommen sollten und er zählt einige Unternehmen, Universitäten und Hochschulen auf, die inzwischen weltbekannt im Technologiebereich seien und er erinnerte einmal mehr an die internationale Stellung der Häfen und daran, dass man bei der Entwicklung von Wasserstoff als Energieträger weit vorne mit dabei sei.

Aber, so stellte Jambon auch fest, in dieser Ambition habe man auch mit Hindernissen zu kämpfen: „Flandern kann zur Zeit nicht aufs Ganze gehen, weil unsere Staatsstruktur zu verzerrt und eigentlich festgefahren ist. Die verschiedenen Verwaltungsniveaus halten sich gegenseitig im Würgegriff. Das führt zu Stillstand, Entscheidungshemmnis und zu Ärgernis. Das führt zu Unbehagen und zu Verbitterung. Wir schauen auf ein politisches System, dass die Probleme nicht lösen kann und das wenig tatkräftig ist.“

"Wir wollen zur Spitze von Europa gehören"

Jambon forderte in seiner Ansprache zum 11. Juli einmal mehr, „dass die meisten Zuständigkeiten jetzt endlich an die Teilstaaten weitergegeben werden. Nicht halbherzig sondern vollständig und ganz sicher auf Ebene von Arbeit und Gesundheit.“ Der Ministerpräsident legte die Verantwortung in dieser Frage auch bei sich selbst: „Es ist an uns, an die politischen Verantwortlichen, um die Situation zu deblockieren. Definitiv zu deblockieren. Der größte Teil der Befugnisse muss an Flandern und an die Wallonie gehen.“

In seinen Augen ist die Selbstbestimmung die Grundvoraussetzung, „um Flandern höher und weiter fliegen zu lassen. Unsere Ambition muss sein - sehr einfach ausgedrückt: Flandern muss zur Spitze Europas gehören. Und da sind wir noch nicht. Darum müssen wir die Wende einleiten, müssen wir unsere Ambitionen positiv einstellen und die Latte höher legen. Daran darf uns die föderale Ebene nicht hindern. Die Spitze von Europa. Da gehört Flandern hin. Mit weniger dürfen wir nicht zufrieden sein.“