Geldmangel bei der belgischen Polizei: Weniger mobile Tempo- und Alkoholkontrollen

Noch am Sonntag meldeten die belgische Bundes- und die flämische Landesregierung, dass in Flandern ab sofort und dass in der Wallonie ab Ende August alle Radarfallen an Autobahnen permanent aktiv sind und dass alle Verfahren zu entsprechenden Bußgeldern durchgezogen werden. Nur einen Tag später verlautet von Seiten der föderalen Verkehrspolizei, dass man die mobilen Kontrollen von Geschwindigkeiten und von Alkohol am Steuer durch akuten Mangel an Finanzmitteln einschränken werde.