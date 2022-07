Hitzewelle im Anzug: Nächsten Montag könnte es bis zu 40°C heiß werden

Die Woche beginnt mit bedeckten Himmel und Werten bis höchstens 27°C, doch bereits am Dienstag können im Zentrum des Landes 30°C erreicht werden, während an der Nordseeküste und im Hohen Venn weiter 27°C vorherrschen.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen auf 33°C im Landesinneren, doch Westwind bringt zumindest an der Küste frischere Grade, die dort 22°C nicht überschreiten (sollen).

Am Donnerstag und am Freitag bleibt es sonnig mit Temperaturen im Inland und in Höhenlagen von bis zu 26°C. Am Samstag steigen die Werte auf rund 30°C, um am Sonntag die 30°C-Marke zu überschreiten. Dann könnten lokal auch 35°C erreicht werden.

Am Montag aber bringt heiße Luft aus Nordafrika auch hier mehr Hitze, die 33°C bis 37°C erreichen kann. Möglich sind auch Werte bis zu 40°C, was einen Rekord darstellen würde, doch dies sind bisher voraussagen, die auf Wettermodellen beruhen.