Erstmals seit 20 Jahren ist 1 Euro wieder 1 Dollar wert: Was heißt das für den Geldbeutel?

Die Ursache liegt auf der Hand. Die europäische Wirtschaft leidet unter der hohen Inflation (in Belgien sind die Produkte fast 10 Prozent teurer als im letzten Jahr). Hinzu kommt die Ungewissheit in Bezug auf russisches Gas für die europäischen Volkswirtschaften - insbesondere Deutschland: "Die Rezession wird in Europa wahrscheinlich schlimmer werden als in anderen Ländern. Europa scheint das kranke Kind der Weltwirtschaft zu sein", sagt KBC-Ökonom Tom Simonts.



An sich ist der Euro nicht plötzlich eine schwache Währung geworden. Im Vergleich zu anderen Währungen ist die europäische Einheitswährung relativ stabil. Aber der Dollar ist jetzt stärker, weil es der amerikanischen Wirtschaft weniger schlecht geht als der europäischen und die Energiefrage in den USA weniger ausschlaggebend ist. Darüber hinaus bleibt der Dollar angesichts des stürmischen wirtschaftlichen und geopolitischen Klimas ein sicherer Hafen für Anleger, so der Wirtschaftswissenschaftler Hans Bevers (Bank Degroof Petercam). "Globale Investoren verkaufen Euro und kaufen Dollar. Dann steigt der Wert des Dollars und der Euro fällt.”