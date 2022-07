Familie des im Iran inhaftierten Belgiers beginnt Unterschriftensammlung

"Heute wird unser Sohn, Bruder, Pate seit 137 Tagen willkürlich in einem Evin-Gefängnis in Teheran festgehalten", erklärt die Schwester von Olivier Vandecvasteele: "Obwohl er unschuldig ist, sitzt er seit fast fünf Monaten in völliger Isolation in einer Zelle. Er hat zwei Monate ohne Matratze in einer Zelle verbracht, die 24 Stunden am Tag beleuchtet ist. Er ist täglich psychischem Druck durch schwere Verhöre ausgesetzt."

Bei einem zweiten Konsulatsbesuch wurde außerdem festgestellt, dass Olivier Vandecasteele stark an Gewicht verloren hat und an einer Infektion im Fuß leidet. Die Familie behauptet, ihr Vertrauen in Diplomaten und Politiker aufrechtzuerhalten, stellt jedoch klar, dass "es für unsere Familie unvorstellbar ist, dass unser demokratisches Belgien nicht alles tut, um unschuldige Gefangene aus Ländern wie dem Iran zu befreien.”

"Seit seinem Schulabschluss ist er weit weg von uns, um anderen zu helfen. Jetzt helfen Sie uns, ihn da rauszuholen und ihn nach Hause zu bringen, damit wir ihn schnell in unsere Arme schließen können", schloss Annie, Olivier Vandecasteeles Mutter, die ihre Emotionen nur mühsam unterdrücken konnte.