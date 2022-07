Restaurant in Borgerhout zum zweiten Mal binnen einer Woche Ziel eines Anschlags

In Antwerpen ist seit Anfang Juni eine deutliche Zunahme von Anschlägen mit Feuerwaffen oder Brandsätzen zu verzeichnen. In Borgerhout wurden mehrere Häuser beschossen, mehrmals auch in der Zegepraalstraat. Letzte Woche wurde auf ein Haus in Borsbeek und eine Autowaschanlage in Deurne geschossen.



Die Staatsanwaltschaft untersucht jedes Mal, ob ein Zusammenhang zwischen all diesen Vorfällen besteht und ob es eine Verbindung zum internationalen Drogenhandel gibt. Ziel der Anschläge sind fast immer Immobilien, die ein und derselben Familie gehört.