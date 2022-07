Rolle des ehemaligen Brüsseler Verkehrsministers bei Lobbying für Uber wird in Frage gestellt

Aus durchgesickerten E-Mails geht hervor, dass Smet sich zwar offiziell für das Brüsseler Taxigewerbe einsetzte, hinter den Kulissen jedoch hauptsächlich für Uber Partei ergriff.

In allen Gesprächen mit dem Lobbyisten betonte Smet, dass Uber in Brüssel nur in einem Rechtsrahmen eine Zukunft habe, der den Fahrerstatus, die Transparenz für die Kunden und die Datenübermittlung an die Behörden respektiere.

Die frankophonen Sozialisten (PS) und die Grünen (Ecolo) haben nach den Enthüllungen Fragen über die Rolle von Pascal Smet und fordern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses durch das Brüsseler Regionalparlament. Dieser Forderung kam das Parlament am Dienstag nach.

Der Brüsseler Taxiverband hofft, dass eine solche Untersuchung mehr Klarheit schaffen kann. Der Verband wirft Smet vor, Uber den Einstieg in Brüssel gerade erleichtert zu haben. Nach der neuen Taxigesetzgebung, die im Juni in der Hauptstadt eingeführt wurde, sind Uber-Dienste neben konventionellen Taxidiensten erlaubt.