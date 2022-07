12-jähriger Flame hat jetzt auch seinen Master in Physik in der Tasche

In dieser Woche hält sich Laurent Simons in der Vatikanstadt auf, wo er an einer Klausurtagung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften über das Klima eingeladen ist, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern. Der 12-Jährige, der gerade seinen Master in Physik gemacht hat, darf selbst entscheiden, ob er eine der vielen Einladungen zu Wissenschaftskongressen annimmt oder nicht. Sein Lebensziel hat er scheinbar bereits gefunden, denn der Hochbegabte will die Menschheit mit künstlichen Organen unsterblich machen.