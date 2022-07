Affenpocken: Zahl der Infizierten steigt auf 224

Die meisten Fälle von Affenpocken sind bislang in Flandern festgestellt worden. Laut den Zahlen von Sciensano sind in Flandern 125 Fälle von Affenpocken bekannt, 76 in Brüssel und 24 in der Wallonie. Bei den Betroffenen handelt es sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 20 und 62 Jahren.

In der Regel treten Affenpocken nur in bewaldeten Teilen von Zentral- und Westafrika auf. Seit Mai breitet sich das Virus aber auch in verschiedenen Teilen von Europa aus, wohin es wahrscheinlich von Reisenden gebracht worden ist. Die Übertragung des Virus erfolgt über engen Hautkontakt mit einem Infizierten. Die meisten, aber nicht alle positiv Getesteten in Europa sind Männer, die Sexualkontakt mit anderen Männern gehabt haben.