Gebt Euer Kleingeld aus! Belgiens Nationalbank hat zu wenig 5- und 10-Cent-Münzen

Der Nationalbank in Belgien gegen die kleinen Münzen aus. Das betrifft vor allem die 5- und 10-Cent-Münzen. Beim Einzelhandelsverband Comeos heißt es dazu: „Die Bestellungen bei der Königlichen Prägungsanstalt in den Niederlanden verzögern sich derartig, dass von einem Engpass ausgegangen werden muss.“ Dazu ist zu sagen, dass Belgien seit einiger Zeit seine Münzen nicht mehr selbst prägt, sondern in den Niederlanden schlagen lässt.

Inzwischen organisieren sich der Einzelhandel und die Warenhäuser selbst, in dem z.B. die Kunden in den Geschäften darum gebeten werden, doch bitte auch mit Kleingeld zu bezahlen. Offenbar horten die Belgier unbewusst Münzen zu Hause, weil sie vermehrt mit ihrer Karte zahlen - was durch das neue kontaktlose Bezahlen seit Corona noch gefördert wurde.

Im Bundesfinanzministerium in Brüssel wird der sich andeutende Mangel an 5- und 10-Cent-Münzen bestätigt. Auch hier heißt es, dass die Bestellung von neuen Münzen aus den Niederlanden schwierig wird, da die Prägeanstalt ein Problem mit Rohstofflieferungen habe. Es überrascht nicht wirklich, wenn hier einmal mehr der Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland als Grund angeführt werden. Dieses Problem mag Belgien jetzt treffen, doch nach Ansicht des Finanzministeriums und der Nationalbank kann dies auch anderen Ländern aus der Eurozone treffen.