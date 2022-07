Hafen Antwerpen-Zeebrugge tritt in deutsche Stiftung H2Global ein und bestätigt Ambitionen für grünen Wasserstoff

Die Pläne für den Import von grünem Wasserstoff aus Ländern, die reicher an Sonnenenergie sind, werden zunehmend konkreter. Die erste Produktion von grünem Wasserstoff in Antwerpen soll 2023 beginnen. Ab 2025-2027 dürften große Mengen aus Übersee eintreffen. In den kommenden Jahren wird das Hafenkonsortium mehrere Wasserstoffprojekte in Chile und im Oman entwickeln.