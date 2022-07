Kampf gegen Dealer in Antwerpen: Bürgermeister De Wever fordert mehr Hilfe von Staat

In Antwerpen sorge eine Gruppe von Dealern, die sich illegal in Belgien aufhalten würde, für Probleme und die Bewohner der Gegend um die Diepstraat in der Stadt haben die Nase voll. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Gegenüber VRT NWS sagte Antwerpens Bürgermeister De Wever, es sei nicht so, dass die Polizei nichts tue: „Die Zahlen widersprechen dem. In der Diepstraat und Umgebung haben wir dieses Jahr 1.265 Protokolle geschrieben, viele wegen Drogen und illegalem Aufenthalt. Und es wurden nicht weniger als 346 Personen festgenommen.“

„Dieses Jahr sind es Tunesier. Die kommen aus Kairouan, gehen nach Lampedusa, wo sie in Italien um Asyl bitten. Das dauert ihnen zu lange und dann tauchen sie hier auf und man sieht sie mit Drogen handeln. Sie haben Mittelsmänner, die ihnen die Drogen geben. Aber, sie selber haben nichts: Keine Aufenthaltsgenehmigung, kein Unterkommen, kein Geld“, so De Wever. Die Polizei tue, was sie tun müsse, nämlich sie verhaften.

Doch die Staatsanwaltschaft reagiere danach nicht zufriedenstellend, was auch der Fall bei der belgischen Einwanderungsbehörde sei. Diese könne die Verhafteten nur nach Italien zurückschicken: „Die Wurzel allen Übels scheint mir doch die europäische Einwanderungspolitik zu sein. Wir sind ein Kontinent ohne Grenzen, wo jeder, der illegal reinkommt, de facto belohnt wird. Wir sagen seit Jahren, dass dies beendet werden muss.“

Die Situation sei für die Polizei demotivierend, so der flämische Nationaldemokrat und die belgische Bundesebene mache zu wenig dagegen: „Beim Asylamt ist nur wenig Kapazität. Die Rückführungszahlen sind dramatisch und wir sind wieder das Loch für das europäische Asylbad. Per Capita hat nur noch Österreich mehr Asylsucher als Belgien.“